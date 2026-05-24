  • Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Dünya

Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yerleşkesinin dışındaki güvenlik kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı ve sonrasında yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray yerleşkesinin dışındaki bir güvenlik kontrol noktasına yönelik saldırının yankıları sürerken, saldırı ve sonrasında yaşanan anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bazı gazetecilerin Beyaz Saray bahçesinde yayın yaptığı sırada ardı ardına silah seslerinin duyulduğu görülürken, daha sonra güvenlik birimlerinin teyakkuza geçtiği kameralara yansıdı.

Saldırının ardından Beyaz Saray ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması da dikkat çekti.

GÜVENLİK NOKTASINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınındaki bir güvenlik kontrol noktasına yaklaşarak görevlilere ateş açan bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Olay sırasında bir görgü tanığı da yaralanırken, Başkan Donald Trump'ın konutta olduğu ve saldırıdan etkilenmediği bildirilmişti.

