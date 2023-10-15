İsrail'in Gazze'deki sivil katliamları yoğum saldırılarla devam ediyor. 8 günden bu yana Gazze Şeridi'nde çocuk, bebek, kadın, yaşlı ayırt etmeden büyük bir insanlık kıyımı gerçekleştiren İsrail, beyaz fosfor kullanımıyla yalnızca insanlık değil savaş suçu da işliyor. Batı medyasıyla olan yakın ilişkileriyle birlikte yaptığı zulmü örtbas etmeye çalışan, katliamlarına bahane uyduran İsrail'e karşı gelenler itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor.

FİLİSTİN'E DESTEK VEREN HARVARDLI ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİLER

Son olarak ABD'de bulunan Siyonist lobi, akılalmaz bir fişleme skandalına imza attı. ABD'de bulunan dünyaca ünlü Harvard Üniversite'sinde yaşanan olayda Filistin'e destek veren ABD'li öğrenciler büyük bir tehditle karşı karşıya geldi. Üniversitede faaliyet gösteren, işgalci İsrail'e karşı Filistin halkıyla olduklarını beyan eden öğrenciler, Siyonistler tarafından hedef gösterildi.

RESİM VE İSİMLERİ KAMYONLA DOLAŞTIRILDI

İmzaladıkları bildiriyle Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun nedensiz olmadığını, Filistin halkının uzun yıllardır işgal ve zulüm altında olduğunu söyleyen Harvardlı öğrenci topluluğunun Yönetim Kurulu ve organizatörlerinin isimleri ve resimleri, üniversitenin çevresinde dolaştırılan kamyonla gösterildi.

Kamyona Filistin halkına destek verenlerin fotoğraflarını ve isimlerini basıp dolaştıran Siyonist dernek, öğrencilerin isimlerini ve adreslerini online olarak da yayınladı. Açık açık hedef gösterilen öğrencilerin can güvenliği için Harvard Üniversitesi polisi ve yönetimi devreye girdi.

"ÖZÜR DİLEMEZSENİZ DEVAM EDERİZ"

Öğrencileri tehdit eden siyonistler bazılarını imzalarını geri çekmeye zorladı. "Özür dileyip pişman olduğunuzu açıklarsanız isimlerinizi sileriz" diyen işgalci İsrail yanlıları, isimlerini geri çekmeyenleri hedef göstermeye devam etti. Ülke basınında yer alan haberlere göre Filistin halkına destek veren Harvardlı öğrenciler arasında dünyaca ünlü parfüm zinciri Jo Malone'un kurucusu, parfüm imparatoriçesi Joanne Lesley Malone'nin oğlu da yer alıyor.

JO MALONE İSRAİL'DEN YANA DURDU

Joanne Lesley Malone'nin oğlunun Filistin'e destek verdiğini açıklamasının ardından firma Jo Malone, "kurucumuzla hiçbir bağımız yoktur" açıklamasında bulundu. Bu açıklamasıyla Jo Malone, açık açık işgalci İsrail'in yanında olduğunu beyan etmiş oldu.

Joanne Lesley Malone, kurduğu markayı 1999'da Amerikalı Estée Lauder firmasına satmıştı.