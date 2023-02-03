ABD'de tespit edilen istihbarat balonuyla ilgili Çin'den açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında ABD semalarında uçtuğu açıklanan Çin istihbarat balonuna değindi. Sözcü Mao, "Konuya dair bilgi toplamaya ve durumu doğrulamaya çalışıyoruz" dedi. Durum netleşene kadar varsayımlarda bulunmanın ve olayı abartmanın sorunu düzgün bir şekilde çözmeye yardımcı olmayacağını belirten Mao, "Çin sorumlu bir ülkedir ve her zaman uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlıdır. Egemen herhangi bir ülkenin topraklarını veya hava sahasını ihlal etmeye niyetimiz yok" ifadelerini kullandı. Mao, "Her iki tarafın da (durumu) sakin bir şekilde ve ihtiyatla ele alacağını umuyoruz" dedi.

"ABD HÜKÜMETİ, BALONU YAKINDAN TAKİP ETMEYE VE İZLEMEYE DEVAM EDİYOR"



Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Çin'e ait istihbarat balonunun ABD semalarında olduğu bildirilmişti. Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti, ABD anakarası üzerinde yüksek irtifalı gözetleme balonunu tespit etti ve takip ediyor. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) dahil olmak üzere ABD hükümeti, balonu yakından takip etmeye ve izlemeye devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Balonun sivil hava trafiğinin çok üzerinde olduğunu ve sivil havacılık için bir tehdit oluşturmadığını vurgulayan Ryder, böyle bir balonun ABD üzerinde ilk kez görülmediğini de belirtti. Ryder, balonun tespit edildikten sonra ABD hükümetinin hassas bilgilerin toplanmasını önlemek için derhal harekete geçtiğini ifade ederken, hangi önlemlerin alındığına dair detay vermedi.