İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Temmuz 2020 Perşembe / 18 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8652
  • EURO
    7,7622
  • ALTIN
    397.812
  • BIST100
    115794
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de Trump Tower'ın karşısına “Black Lives Matter” sloganı yazıldı
Dünya

ABD'de Trump Tower'ın karşısına “Black Lives Matter” sloganı yazıldı

ABD'nin New York kentindeki Trump Tower ‘ın bulunduğu caddeye “Black Lives Matter” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sloganı yazıldı.

İHA09 Temmuz 2020 Perşembe 20:49 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 20:49
ABONE OL

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda kullanılan “Black Lives Matter” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sloganı ülkede bulunan birçok cadde ve sokağa yazılmaya devam ediyor. New York kentinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’a ait olan Trump Towers’ın bulunduğu 5. Caddeye “Black Lives Matter” sloganı yazıldı. Belediye çalışanları tarafından trafiğe kapatılan caddeden sabahın erken saatlerinde başlayan çalışma devam ediyor. Başkan Trump, caddeye yazılan slogan hakkında “nefretin sembolü” ifadelerini kullanmış, caddede bulunan lüks dairelerin ve mağazaların değerini düşüreceği iddiasında bulunmuştu.

Öte yandan geçtiğimiz ay Başkent Washington’ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentin işlek caddelerinden biri olan ve Beyaz Saray’ın karşısında bulunan 16. Cadde’ye “Black Lives Matter” sloganını yazdırmıştı. Başkan Bowser, ayrıca 16. Cadde’nin ismini ise “Black Lives Matter Plaza” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir Meydanı) olarak değiştirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.