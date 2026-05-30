Dünya

ABD'de Trump ve yargı karşı karşıya geldi: ''Trump'' ismi merkezden kaldırılıyor

ABD'de yargıç, Washington'daki 'Trump John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin isminden 'Trump' ifadesinin çıkarılmasına karar verdi.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 10:07
Washington Post'un haberine göre ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper, kararında merkezin isminin Kongre tarafından konulduğunu ve yalnızca Kongrenin değiştirebileceğini belirtti.

Cooper, bu gerekçeyle "Trump Kennedy Center" olarak değiştirilen merkezin isminin yeniden "Kennedy Center" olarak kullanılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca, hükümetin daha önce açıkladığı, tadilat çalışmaları nedeniyle merkezin temmuzdan itibaren iki yıl süreyle kapalı kalacağına ilişkin kararın da durdurulmasına hükmedildi.

TRUMP'TAN TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Yargıç Cooper'ın kararına tepki gösterdi.

Trump, göreve başlamasından önce merkezin yılda 100 milyon doları aşan kayıplar yaşadığını savunarak, "Ne yazık ki Yargıç Cooper ve radikal sol, Başkan Trump'ın onu herkesin gurur duyabileceği bir şeye dönüştürmesindense onun ölmesini tercih ediyor." görüşünü paylaştı.

Binanın çürümesi sebebiyle tadilata ihtiyaç duyduğuna ilişkin Yargıç Cooper'a sunum yapıldığını anlatan Trump, buna rağmen böyle bir karar verdiğini ve Cooper'ın bu yüzden kendisinden utanması gerektiğini savundu.

"KENNEDY CENTER"IN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Beyaz Saray, geçen yıl aralık ayında Washington'ın sembol mekanlarından "Kennedy Center"ın adının "Trump-Kennedy Center" olarak değiştirileceğini açıklamış, ardından binaya ve mekanın internet sitesine Trump'ın adı eklenmişti.

Bu durumun ardından sanat camiasından tepki gelmiş ve "Kennedy Center"da 2006'dan bu yana performans sergileyen müzisyen Chuck Redd, Noel arifesindeki konserinden geri çekilmişti.

Öte yandan şubatta da Trump, merkezin 4 Temmuz'da kapatılacağını ve iki yıl sürecek tadilat çalışmaları kapsamında yeni eğlence kompleksinin inşaatına da eş zamanlı başlanacağını açıklamıştı.

