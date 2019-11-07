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ABD'de 'Türkiye' paniği: Uçaklarımızı izlemeye başlayacaklar

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemiyle yakında bölgedeki uçakları izlemeye hazır olacağına inandığını açıkladı.

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ABD Savunma Bakanlığı sekreteri Ellen M. Lord, Pentagon'da gerçekleştirilen brifingde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Lord, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin yakında bölgedeki uçakları izlemeye hazır olacağına inandığını belirterek, "Yılın sonuna doğru tam olarak faaliyet göstermesini bekliyoruz" dedi.
 
(Akşam)

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