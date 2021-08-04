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Dünya

ABD'de uçuş görevlilerine saldıran yolcu koltuğa bantlandı

ABD'deki bir uçuşta, 2 görevliyi taciz ettiği ve bir diğerine yumruk attığı belirtilen yolcu, koltuğa bantlandı.

4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:26 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:26
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Olay, Frontier Airlines şirketinin Philadelphia-Miami uçuşunda yaşandı.

NBC'nin haberine göre, Maxwell Berry isimli yolcu, 2 kadın uçuş görevlisini taciz etti ve diğer bir erkek personele yumruk attı.

Yolcuların yardımıyla etkisiz hale getirilen Berry, uçak koltuğuna koli bandıyla bantlandı.

22 yaşındaki adam, Miami Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Olaya karışan uçuş görevlilerinin prosedür gereği ücretsiz izne çıkarıldığı bildirildi.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan personel dahil tüm uçuş görevlileri için destek vurgusu yapıldı. (TRT Haber)

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