Coindesk'in haberine göre, ABD´de 27 Mart´ta gerçekleşen olayda, gizli görevdeki bir federal ajan kara ağ sitesi "EastSideHigh" üzerinden kimyasal uyuşturucu siparişi verdi. Sonrasında uyuşturucu tacirlerini izlemeye başlayan yetkili, 22 yaşındaki Binh Tahnh Le´nin söz konusu siparişi ABD Posta Servisi toplama kutusuna bıraktığını gördü. Sonrasında ödeme için Le ile buluşma ayarlayan emniyet güçleri, Bitcoin transferiyle gerçekleşen ödemenin ardından Le´yi uyuşturucu satma suçundan tutukladılar. Le´nin ortakları 22 yaşındaki Allante Pires ve 23 yaşındaki Steven McCall da, uyuşturucu üretimi ve dağıtımından tutuklandı.