ABD'de Venezuela'ya gittiğinden şüphelenilen özel uçakta silah ve mühimmat ele geçirildi

AA 19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:19 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:19

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, Florida eyaletindeki Fort Lauderdale–Hollywood Uluslararası Havaalanında yapılan aramada, Venezuelalı bir hava yolu şirketinin kiraladığı özel uçakta, aralarında Barret marka bir uzun namlulu keskin nişancı tüfeğinin olduğu 82 ateşli silah, 63 bin mermi, susturucu ve kurşun geçirmez yelek bulunduğu bildirildi.

Uçakta ayrıca gümrüğe deklare edilmeyen 20 bin dolar tutarında nakit para ve imzalı çekler bulunduğu kaydedildi.



Gümrük görevlileri, uçaktaki malzemelere el koyarken, uçağın iki Venezuelalı pilotu Luis Alberto Patino ve Gregori Mendez gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken yetkililer, ABD'den Karayipler'deki ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'e gitmek üzere sefer kaydı yapan uçağın, malzemeleri Venezuela'ya taşımayı amaçladığından şüpheleniyor.