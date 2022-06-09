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Dünya

ABD'de yarı otomatik silah satın alabilme yaşını 21'e çıkaran tasarıya onay

ABD Temsilciler Meclisi, son dönemde yaşanan silahlı saldırıların ardından yarı otomatik silah satın alabilme yaşını 18'den 21'e çıkaran yasa tasarısına onay verdi.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 05:48 - Güncelleme:
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ABD'de son dönemde Buffalo ve Uvalde'de yaşanan silahlı saldırıların ardından başlayan "silah reformu" çağrıları kapsamında Kongreden adım geldi.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkede yarı otomatik silah satın alma yaşını 18'den 21'e çıkaran yasa tasarısını onayladı.

Demokratların neredeyse tamamının, Cumhuriyetçilerin ise bir kısmının desteğini alan tasarı, 199 "hayır" oyuna karşı 228 "evet" oyu ile kabul edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede yarı otomatik silahların yasaklanması, bu yapılamıyorsa da satın alma yaşının 21'e çıkarılması çağrısı yapmıştı.

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