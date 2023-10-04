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Dünya

ABD'de yüksek mortgage faizleri başvuruları en düşük seviyelere düşürdü

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,53 ile Kasım 2000'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 6 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 7 düştü.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 17:30 - Güncelleme:
ABD'de yüksek mortgage faizleri başvuruları en düşük seviyelere düşürdü
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,53 ile Kasım 2000'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 29 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6 azaldı.

Söz konusu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 6 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 7 düştü.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 7,41'den 7,53'e yükselerek Kasım 2000'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,73'ten 6,86'ya çıktı.

MORTGAGE BAŞVURULARI 1996'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, piyasaların tahvil faizlerindeki son yükselişi değerlendirirken mortgage faizlerinin geçen hafta artış göstermeye devam ettiğini belirtti.

Kan, "Bunun sonucunda mortgage başvuruları durma noktasına gelerek 1996'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi." ifadesini kullandı.

Faizlerdeki hızlı artışın çok sayıda potansiyel ev alıcısını piyasadan uzaklaştırdığına dikkati çeken Kan, konut satın alma piyasasındaki faaliyetin 1995'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti.

Öte yandan ABD'de Mortgage News Daily tarafından günlük açıklanan verilere göre ise 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı dün yüzde 7,72'ye ulaştı.

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