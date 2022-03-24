ABD'deki ilçelerin yaklaşık dörtte üçünde doğumlar ölümlerin gerisinde kaldı

Washington Post'un Nüfus Sayım Bürosu verilerine dayandırdığı araştırmasına göre, 50 eyaletin ilçe yönetimlerinin yüzde 73'ünde 2020-2021 yıllarında doğum sayıları ölümlerin gerisinde kaldı.

Sosyoloji Profesörü ve Nüfus Bilimci Kenneth Johnson, "Bence en önemli bulgulardan biri, yaklaşık 2 bin 300 ilçede doğumlardan daha fazla ölümün olduğu gerçeğidir. Bu Amerikan tarihinde duyulmamış bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Ölümlerin doğumlardan fazla oluşunun en büyük nedeninin Kovid-19 salgını kaynaklı can kayıpları ve yine salgın nedeniyle yaşanan iç göç hareketleri olduğu, benzer bir nüfus azalmasının en son 1918'deki grip salgınında yaşandığı belirtildi.