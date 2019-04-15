ABD’deki kasırgada 8 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Teksas, Mississippi, Louisiana, Arkansas ve Georgia eyaletlerinde etkili olan kasırga ve şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 3’ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Kasırga nedeniyle özellikle Teksas’ın doğu bölgelerinde ev ve iş yerleri kullanılamayacak şekilde zarar gördü. Bağlı bölgelerde yaklaşık 120 bin kişi elektrik kesintilerinden etkilendi. Mississippi eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle Eyalet Üniversitesinde okuyan binlerce öğrenci olumsuz etkilendi.

Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, güney eyaletlerinde devam eden kasırga ve su taşkınlarına karşı vatandaşların güvenli bölgelere gitmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.