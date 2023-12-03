İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2023 Pazartesi / 22 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9221
  • EURO
    31,4943
  • ALTIN
    1925.41
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'deki Müslümanlar Biden'a karşı kampanya başlattı
Dünya

ABD'deki Müslümanlar Biden'a karşı kampanya başlattı

ABD'deki Müslümanlar, 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında çekişmeli geçeceği öngörülen eyaletlerde, ABD Bakanı Joe Biden'e karşı kampanya yürütüyor.

AA3 Aralık 2023 Pazar 22:43 - Güncelleme:
ABD'deki Müslümanlar Biden'a karşı kampanya başlattı
ABONE OL

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesine göre, bu ülkede yaşayan Müslümanlar, İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği destek nedeniyle, "#AbandonBiden" (Biden'i terk et) adıyla bir kampanya başlattı.

Michigan eyaletinde bir araya gelen bir grup Müslüman, 2024 başkanlık seçimlerinde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki yarışın çekişmeli geçmesi beklenen Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada ve Pennsylvania'da Biden'a karşı seçim kampanyası yürütme kararı aldı.

Kampanya organizatörlerinden yapılan açıklamada, "#AbandonBiden kampanyası, yaklaşan 2024 başkanlık seçimlerinde, 'ateşkes çağrısında ve Filistin'deki masumları koruma konusundaki isteksizliği' nedeniyle Başkan Biden'a verilen desteği geri çekme çalışmasıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Müslüman liderlerin, çekişmeli eyaletlerde Biden'in seçimleri kaybetmesi için birlikte çalışacağı aktarıldı.

Axios'a konuşan organizatörlerden Ceylani Hüseyin, kampanyalarının ağırlıklı olarak sosyal medya odaklı yürütüleceğini belirtti.

Hüseyin, Biden'i desteklememenin "ırkçı yaklaşımı" olan eski Başkan Donald Trump'ın yeniden seçilmesine yol açabileceğinin farkında olduklarını belirterek, "Kararımızın, önümüzdeki dört yıl içinde, bize daha zor zamanlar geçireceğinin farkındayız. Ancak, bunun bize kendimizi yeniden toparlama şansı vereceğine, aynı zamanda Demokratların da oylarımızı isteyip istemediklerini düşünmek için zaman tanıyacağına inanıyoruz." dedi.

Söz konusu eyaletlerdeki 2020 başkanlık seçim sonuçlarını ve Müslüman-Arap seçmen sayılarını değerlendiren Axios, Müslüman seçmenlerin küçük bir kısmının bile Biden karşıtı bloğa geçmesi halinde, Demokratların işinin bu eyaletlerin bazılarında çok zorlaşacağı bilgisini paylaştı.

  • Müslümanlar
  • Biden Karşı
  • ABD Müslümanları
  • Bidene karşı kampanya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.