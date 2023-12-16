İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2023 Cumartesi / 4 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'deki petrol sondaj kuleleri son bir yılda 119 azaldı
Dünya

ABD'deki petrol sondaj kuleleri son bir yılda 119 azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet azalarak 501'e geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 119 adet azaldı.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 09:22 - Güncelleme:
ABD'deki petrol sondaj kuleleri son bir yılda 119 azaldı
ABONE OL

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet azalarak 501 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 119 adet azaldı.

Perşembe gününü 76,61 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,95 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 71,79 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 71,58 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.