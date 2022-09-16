ABD'den 600 milyon dolarlık Ukrayna hamlesi! Resmen açıklandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ABD ordusunun envanterinden 600 milyon dolarlık askeri yardım yapacaklarını açıkladı.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan (Joe Biden) tarafından bir yetki uyarınca, Eylül 2021'den bu yana Ukrayna için ABD silah ve teçhizatından yirmi birinci destek paketine izin veriyorum. Bu 600 milyon dolarlık paket ABD Savunma Bakanlığı envanterlerinden ek silah, mühimmat ve teçhizatları içeriyor." ifadelerini kullandı.

Blinken, bu paketle birlikte Biden yönetiminin göreve geldiğinden beri Ukrayna'ya ABD askeri envanterinden yapılan yardımı 15,8 milyar dolara çıkardığını kaydetti.

- PENTAGON PAKETİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı ise 600 milyon dolarlık yeni yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu paketteki kabiliyetler şunlardır: Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat; 236 bin 105mm top mermisi; 1000 adet hassas güdümlü 155 mm top mermisi; Dört topçu ateşine karşı radar; ağır ekipmanı taşımak için dört kamyon ve sekiz römork; İnsansız Hava Sistemleri Karşı Koyma Sistemi; mayın temizleme ekipmanı; Claymore mühimmat; yıkım mühimmat ve teçhizatı; küçük silahlar ve mühimmat; gece görüş cihazları, soğuk hava ekipmanları ve diğer saha ekipmanları."

ZELENSKİY, RUS GÜÇLERİNDEN GERİ ALINAN İZYUM'DA TOPLU MEZAR BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yaklaşık bir hafta önce Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesine bağlı İzyum'da toplu mezar bulunduğunu bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harkiv bölgesindeki İzyum'da bir toplu mezar yeri bulundu. Gerekli incelemeler sürüyor. Yarın çok ve daha net bilgiler olacak." ifadesini kullandı.

Uluslararası ve Ukraynalı gazetecilerin bugün İzyum'a gideceğini aktaran Zelenskiy, "Dünyanın neler olduğunu ve Rus işgalinin nelere yol açtığını görmesini istiyoruz. Önce Buça, sonra Mariupol, şimdi de İzyum. Rusya her yerde ölüm bırakıyor. Bundan sorumlu tutulmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinden geri alındıktan sonra İzyum'da bulunan bir toplu mezarda 440 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

UAEA YÖNETİM KURULU, UKRAYNA'DAKİ NÜKLEER GÜVENLİK NEDENİYLE RUSYA'YA KARŞI KARAR ALDI

Avusturya'nın başkenti Viyana'da hafta başında başlayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında, Ukrayna'daki nükleer güvenliği tehlikeye attığı gerekçesiyle Rusya'ya karşı karar alındı.

Yönetim Kurulunda kabul edilen kararda, Ukrayna'daki nükleer tesislere yönelik Rusya'nın tüm eylemlerini durdurmasına ilişkin çağrıları dikkate almamasının ciddi endişelere yol açtığı bildirildi.

Kararda, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki nükleer tesislerin kontrolünün zorla ele geçirilmesi, bu unsurlara yönelik şiddet eylemlerini sürdürmesine tepki gösterilirken Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus güçleri ile Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) uzmanlarının varlığının, tesis ve burada görevli sivillerin güvenliğini ciddi anlamda tehdit ettiği belirtildi.

- ULUSLARARASI TOPLUMU TEHLİKEYE ATABİLECEK NÜKLEER KAZA UYARISI

"(Rusya'nın bu tutumunun) Ukrayna halkı başta olmak üzere komşu ülkeler ve uluslararası toplumu tehlikeye atabilecek bir nükleer kaza ya da olayın meydana gelme riskini artırıyor." ifadesine yer verilen kararda, Rusya'ya , Zaporijya Nükleer Santrali ve Ukrayna'daki diğer nükleer tesislere karşı tüm eylemlerini derhal durdurması çağrısı yapıldı.

Kararda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve ekibinin Zaporijya başta olmak üzere Ukrayna'daki nükleer güvenlik için yürüttüğü çalışmaların desteklendiği kaydedildi.

- NÜKLEER GÜVENLİK BÖLGESİ

UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya'nın fiziksel bütünlüğünün korunması ve santralin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için elektrik sağlayan güç kaynaklarının zarar görmemesi için tarafların burada askeri eylemlerine son vermesinin önemini vurgulamış, burada bir nükleer güvenlik bölgesinin oluşturulması için Moskova ve Kiev ile görüşmelere başladığını duyurmuştu.