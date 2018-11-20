Temmuz-eylül döneminde Afganistan'daki insani, siyasi ve askeri koşulların değerlendirildiği ABD raporunda, Trump yönetiminin gözden geçirilmiş savaş stratejisinin, Afgan hükümeti ve Taliban direnişini barışa ve uzlaşıya daha yakınlaştırdığı iddialarını destekleyen çok az bulguya yer verildi.

Raporda, Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı genel müfettişlerinin görüşlerine yer verilirken, Afganistan'da mevcut güvenlik önlemlerinin, temmuz-eylül döneminde çok az değişiklik gösterdiği ve Taliban ile uzlaşıya yönelik ilerlemenin de yetersiz olduğuna dikkat çekildi.

Afganistan'da çatışma ortamı sürerken güvenlik gücü kayıplarının arttığı, insani ihtiyaçların büyüdüğüne işaret edilen raporda, "Süregelen çabalar ve faaliyetlere rağmen bu çeyrekte uzlaşıya dönük çok az belirgin gelişme kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

Afganistan'da 17 yılı geride bırakan savaşın sona erdirilmesi çabaları sürerken, son olarak Yüksek Barış Şurası Başkan Yardımcısı Din Muhammed, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban yetkilileriyle ikinci kez görüşmüş ve ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi konusunda uzlaşma sağladığını açıklamıştı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için kurulacak uzlaşı komisyonunun üyelerini belirlemek amacıyla parti liderleri ve siyasilerle görüşmeye başlamıştı.