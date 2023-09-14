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Dünya

ABD'den Afganistan itirafı: Savaş kaybedildi

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD'nin Afganistan'daki savaşının 'istediği gibi bitmediğini' belirterek, 'Daha geniş ifadeyle savaş kaybedildi.' dedi.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 20:32 - Güncelleme:
ABD'den Afganistan itirafı: Savaş kaybedildi
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Milley, ABC televizyonuna verdiği demeçte, ABD'nin Afganistan'daki savaşı ve çekilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'daki savaş için "İstediğim gibi bitmedi, hiçbirimizin istediği gibi sona ermedi" diye konuşan Milley, "Düşman, destek verdiğiniz başkenti işgal ettiğinde bu stratejik bir gerilemedir, stratejik başarısızlıktır." ifadesini kullandı.

Milley, "Daha geniş anlamda savaş kaybedildi. Taliban ve müttefikleriyle 20 yıldan fazla bir süredir savaşıyorduk. Onlar, şu an burada değinmeye vaktimin olmadığı birçok nedenden dolayı başkentte galip geldiler. Elbette çoğumuz 11 Eylül'den bu yana pek çok pişmanlık yaşadık." şeklinde konuştu.

"Savaşlar son 10 günde veya 10 ayda kaybedilmez. Tipik olarak bunlar, uzun yıllar boyunca gerçekleşen birçok dönüş ve değişimin kümülatif etkisidir." diyen Milley, "Ve bu savaşın, son tarihi yazıldığında aynı şekilde görülecek. Alınan pek çok ders var. Sağa gitmeniz gerekirken pek çok sol var ve bunların hepsi zamanı gelince ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Milley, ABD ordusunun Afganistan'dan tahliyeleri daha erken başlatması gerektiği konusunda hata ve pişmanlıklara katılıp katılmadığı yönündeki soruya ise "Tabii ki 11 Eylül'den beri Afganistan'da 2 bin 400'ün üstünde, Kabil havalimanındaki saldırıda 13 askerimizi kaybettik. Pek çok pişmanlık var, kesinlikle. Kaybettiğim her asker bir pişmanlıktır." ifadelerini paylaştı.

ABD askerinin 20 yıl boyunca Afganistan'dan gelecek saldırıları önlediğini ve Afgan halkına daha iyi bir hayat için ümit verdiğini de savunan Milley, hatalara rağmen 124 bin kişinin tahliye edildiği çekilme sürecini de "inanılmaz bir lojistik başarı" olarak niteledi.

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