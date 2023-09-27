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Dünya

ABD'den Azerbaycan'a taziye mesajı

ABD, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
ABD'den Azerbaycan'a taziye mesajı
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, "Karabağ'daki bir benzin deposunda meydana gelen patlamada 68 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı haberi bizi derinden üzdü. Karabağ'da yaşayanlara ve tüm bu acıyı hissedenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Karabağ'a insani yardımın devam etmesi çağrısında bulunan Watson, buradan ayrılan Ermeniler için de insani yardım yapacaklarını kaydetti.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 68 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirilmiş, patlamanın nedeni ise belirlenememişti.

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  • Azerbaycan
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