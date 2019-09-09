28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7437
  • 6,3395
  • 278.153
  • 100191
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'den balistik füze denemesi

ABD'nin balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NavalNews'in haberine göre, ABD Donanması, geçen hafta California'nın güneyinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı USS Nebraska'dan dört Trident II D5 Life Extension balistik füzesi fırlattı.

İlk ikisi 4 Eylül'de fırlatılan silahsız füzelerin son ikisinin de 6 Eylül'de denendiği belirtildi.

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, denemelerin, füzelerin performansının değerlendirilmesi amacı taşıdığı ifade edildi.

Aslında 2024 yılına kadar hizmet süresiyle üretilen Trident II stratejik silah sisteminin ömrü, yakın geçmişte 2040'ların sonuna kadar operasyonel kalabilmesi için uzatılmıştı.

ABD Donanması Stratejik Sistemler Programları yöneticisi Koramiral Johnny R. Wolfe, "Ülkemizin denizdeki caydırıcılığı, 1960'lardan bu yana ulusal güvenliğimizin kritik bir bileşeni. Bu denemeler, ömrü uzatılan füzelerin güvenirliğini ortaya koymayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

ABD geçen ay da tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta ölçekli seyir füzesini denemişti.

Mehmetçik´ten öğrenci ve öğretmenlere duygu yüklü mesaj

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ülke gizemli katamaranı konuşuyor: Türk bayraklı Atik Bey’in sırrı

Ülke gizemli katamaranı konuşuyor: Türk bayraklı Atik Bey’in sırrı

Erzurum'da feci kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da feci kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın Jorge Mendes'e ödeyeceği menajerlik ücreti belli oldu

Galatasaray'ın Jorge Mendes'e ödeyeceği menajerlik ücreti belli oldu

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Bakan Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Bakan Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Milyonları ilgilendiren 'para iadesi' kararı

Milyonları ilgilendiren 'para iadesi' kararı

Hizbullah 'düşürdük' dedi, İsrail doğruladı

Hizbullah 'düşürdük' dedi, İsrail doğruladı

PKK'nın sözde 'gizli gücü' 2 terörist yakalandı

PKK'nın sözde 'gizli gücü' 2 terörist yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da üniversitede yangın! Ekipler sevk edildi

İstanbul´da üniversitede yangın! Ekipler sevk edildi

Hayal gücünü zorlayan 20 şaşırtıcı tasarım

Hayal gücünü zorlayan 20 şaşırtıcı tasarım

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

Dikkat uykunuzu kaçırabilir! 30 yıldır gizemi çözülemiyor...

Dikkat uykunuzu kaçırabilir! 30 yıldır gizemi çözülemiyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA