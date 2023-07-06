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Dünya

ABD'den BM'ye çağrı: Rusya ile İran arasındaki İHA alışverişi soruşturulsun

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı silahları delil olarak inceleyerek Tahran ile Moskova arasındaki insansız hava aracı (İHA) alışverişini soruşturması gerektiğini belirtti.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 20:06 - Güncelleme:
ABD'den BM'ye çağrı: Rusya ile İran arasındaki İHA alışverişi soruşturulsun
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Thomas-Greenfield, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İran'ın nükleer faaliyetlerinin ele alındığı oturumda açıklanan BM Genel Sekreteri'nin raporunun iki ülke arasındaki İHA alışverişine değinmemesini eleştirdi.

Söz konusu alışverişin BMGK'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini savunan Thomas-Greenfield, bu karar uyarınca BM Genel Sekreterliğinin de iki ülke arasında İHA alışverişini soruşturma yükümlülüğü bulunduğunu ifade etti.

Thomas-Greenfield, ABD'nin BM Sekretaryasıyla da Rusya'nın İran'la İHA tedariki için birlikte çalıştığına ilişkin delilleri paylaştığını belirterek, "BM Sekretaryası Ukrayna ve başka taraflardan söz konusu ihlalleri gösteren delilleri kabul etmedi. Bu açıklanamaz bir yanlış." dedi.

"BM gecikme olmadan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı silahların kalıntılarını incelemek için bir araştırma ekibi yollamalı." vurgusunda bulunan Thomas-Greenfield, İran'ın İHA geliştirmesi ve yaymasının küresel bir tehdit olduğunu söyledi.

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