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Dünya

ABD'den Bulgaristan'a F-16 teftişi

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, ABD'li askeri uzmanların, Graf İgnatievo Askeri Hava Üssü'nde F-16'ları denetleyeceğini açıkladı.

AA16 Nisan 2024 Salı 18:27 - Güncelleme:
ABD'den Bulgaristan'a F-16 teftişi
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Bakan Zapryanov, basına yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın ABD'den aldığı "F-16 Block 70" tipi 16 uçağın ilk 8'inin 2025'te ülkeye ulaşması gerektiğini, ülkenin güneydoğusundaki üste hazırlık çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"Konuyu titizlikle takip ediyoruz." diyen Zapryanov, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı General Eftim Eftimov'un 22-24 Nisan'da, ABD'li askeri uzmanlarla üste teftişte bulunacaklarını bildirdi.

Zapryanov, "Altyapı hazırlıklarımızın zamanında tamamlanması çok önemli. Eğer bunu başaramazsak, bizim gibi F-16 uçakları alan ve onları geçici olarak başka bir ülkede konuşlandırmak zorunda kalan Slovakya'nın durumuna düşebiliriz." diye konuştu.

Bakan Zapryanov, hazırlık çalışmaları için gerekli finansal desteğin sağlandığını ancak teknik uygulama sürecinde bazı sorunlar yaşandığını sözlerine ekledi.

Bulgaristan Parlamentosu, 2022'de, ABD'den toplam 16 yeni F-16 Block 70 tipi savaş uçağından oluşan bir filo satın alınmasına karar vermişti.

Yeni F-16'ların, ülkenin hava sahasının korunmasında görev yapan ancak teknolojik ömrünün sonunda olan Sovyetler Birliği (SSCB) yapımı eski MiG-29 uçaklarının yerine geçmesi bekleniyor.

Bulgaristan Hava Kuvvetleri, Varşova Paktı döneminden kalma, tahmini sayısı 17 olan MiG-29 uçaklarının teknik bakımı konusunda sorunlar yaşıyor. Daha önce bu uçakların bakımını Rusya'nın yardımıyla yapan Bulgaristan, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla bu imkandan yararlanamıyor.

Bulgaristan, hava sahasının korunması için geçmişte NATO müttefiklerinden İspanya, Yunanistan ve Hollanda'nın hava kuvvetlerinden destek almıştı.

  • Zapryanov
  • F-16
  • Graf İgnatievo

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