ABD’den denize bırakılan mektuba Fransa’dan cevap
ABD’de 10 yaşındayken denize şişe içinde mektup bırakan bir çocuk, 9 yıl sonra Fransa’dan mektubuna cevap aldı.
Bugün 19 yaşında olan Max Vredenburgh isimli genç, şişeyi 2010 yılında Boston’dan denize bırakmıştı. 9 yılda Atlantik Okyanusunu aşarak Fransa kıyısına ulaşan mektupta, genç Vredenburgh kendisinden de bahsediyor. En sevdiği şeyleri sıralayan Vredenburgh, elma yemeyi, sahili ve uzayı favorileri arasında sayıyor. Vredenburgh dokuz yaşında kaleme aldığı mektubu, “lütfen cevap yazın” diyerek sonlandırıyor.
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