ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Senatoda katıldığı bütçe görüşmelerinde Refah'taki son duruma ve ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını durdurduğuna ilişkin haberleri değerlendirdi.

Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk." dedi.

Refah'taki 1,5 milyondan fazla Filistinli sivilin durumunun çok zor olduğuna dikkati çeken Austin, "Refah'ta kesinlikle büyük bir çatışma görmek istemiyoruz." diye konuştu.

İsrail'e bundan sonraki silah sevkiyatlarının devamı noktasındaki değerlendirme sürecinin de devam ettiğini söyleyen Austin, askıya alınan sevkiyatla ilgili, "Bununla ilgili nihai bir karara ulaşmış değiliz." dedi.

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, silah ve mühimmat üretiminde bağımsızlığın İsrail'in güvenliği açısından ciddi önem taşıdığını dile getirdi.

Cohen, "Savaşın bitmesini beklememize gerek yok, acilen harekete geçerek mevcut firmalarda üretim sistemlerini kurmalı, silah ve mühimmat üretecek yeni savunma firmaları oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.