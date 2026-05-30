ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği için görev süresinin dolduğunu duyurdu.

"SURİYE'DE VE IRAK'TA ÖNCÜ BİR ROL OYNAMAYI SÜRDÜRECEK"

Rubio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ünvanın süresi sona eriyor olsa da Barrack, Trump yönetimi adına hem Suriye'de hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecektir." dedi.

Rubio, Tom Barrack için, "Uzmanlığı, ilişkileri ve Amerika Önceliği gündemine dair anlayışı, büyük ülkemiz adına zaferler kazandırmaya devam edecektir. " ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENE ATANMIŞTI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, geçen sene ABD Başkanı Donald Trump tarafından Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmıştı.