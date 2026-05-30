İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den dikkat çeken Suriye kararı! Tom Barrack'ın özel görevi bitiyor
Dünya

ABD'den dikkat çeken Suriye kararı! Tom Barrack'ın özel görevi bitiyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görev süresinin sona erdiğini açıkladı.

KÜBRA ŞENAL30 Mayıs 2026 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
ABD'den dikkat çeken Suriye kararı! Tom Barrack'ın özel görevi bitiyor
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği için görev süresinin dolduğunu duyurdu.

"SURİYE'DE VE IRAK'TA ÖNCÜ BİR ROL OYNAMAYI SÜRDÜRECEK"

Rubio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ünvanın süresi sona eriyor olsa da Barrack, Trump yönetimi adına hem Suriye'de hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecektir." dedi.

Rubio, Tom Barrack için, "Uzmanlığı, ilişkileri ve Amerika Önceliği gündemine dair anlayışı, büyük ülkemiz adına zaferler kazandırmaya devam edecektir. " ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENE ATANMIŞTI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, geçen sene ABD Başkanı Donald Trump tarafından Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmıştı.

  • Marco Rubio
  • Tom Barrack
  • Suriye Özel Temsilcilik

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde sopalı kavga! Kamyonet çatışmanın ortasında kaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.