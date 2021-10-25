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Dünya

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 'Biden yönetimi ortak öncelikler üzerinde Türkiye ile iş birliği yapma arayışındadır ve bir NATO müttefikimiz olarak herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için diyalog yolunu kullanmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 22:06 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 00:22
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde Türkiye ile ilgili gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Price, Türkiye ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biden yönetimi ortak öncelikler üzerinde Türkiye ile iş birliği yapma arayışındadır ve bir NATO müttefikimiz olarak herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için diyalog yolunu kullanmaya devam edeceğiz. Önümüze bakmanın en iyi yolunun, ortak çıkar alanlarında iş birliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile pek çok ortak çıkarımız olduğunu biliyoruz."

Price, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın halen görevine devam ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarını gördüklerini ve hukukun üstünlüğü ile insan haklarına saygı konusunu küresel anlamda dile getirmeye devam edeceklerini belirtti.

ABD'li sözcü şunları kaydetti:

"18 Ekim'de ortaya koyduğumuz açıklamanın Viyana Sözleşmesinin 41. maddesiyle tutarlı olduğunu dile getiriyoruz. Küresel ölçekte insan haklarına saygı için hukukun üstünlüğünü yaygınlaştırmaya olan bağlılığımızı teyit ediyoruz ve Türkiye ile Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine uygun şekilde diyaloğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz."

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