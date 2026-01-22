Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı olan SDG, yapılan operasyonlarla bozguna uğratıldı. Arap aşiretlerin Suriye ordusundan yana saf tutmasıyla, YPG, SDG, YPJ ve türevleri bir başına kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, DEAŞ konusunda tek yetkinin Şam hükümetinde olduğu çıkışıyla SDG'nin DEAŞ bahanesiyle sürdürdüğü varlığın da bir hükmü kalmadı. ABD'nin 'misyonu sona erdi' YPG/SDG'yi yeni şemsiye arayışına itti. Terör örgütü, uzun zamandır örtülü bir şekilde ittifak yürüttüğü İsrail'den yardım dilendi.

"İLETİŞİMDEYİZ"

SDG'nin elebaşlarından İlham Ahmed, İsrailli isimlerle temas halinde olduklarını açıkça kabul etti. İşgal ettikleri toprakları 'kazanım' olarak gören Ahmed, "İsrail devleti tarafından bazı isimlerle bizim tarafımız arasında iletişimler var. Eğer bu görüşmeler destekle sonuçlanırsa, kaynağı ne olursa olsun bu desteğe açık oluruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'nin SDG elebaşlarını İsrail konusunda azarladığı ortaya çıktı.

BARRACK'TAN FIRÇA

Middle East Eye'da yer alan habere göre; ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ateşkes anlaşması imzalanmadan önce 18 Ocak'ta yapılan görüşmede YPG elebaşı Mazlum Abdi'yi "İsrail'i Suriye'nin iç meselelerine karıştırıyorsun. Entegrasyon sürecini oyalıyorsun, yabancı güçlere güveniyorsun. İsrail'i çatışmaya çekmeye çalışıyorsunuz ve bu olmayacak" sözleriyle fırçaladı.

