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Dünya

ABD'den Esed rejimine çağrı: Sınır geçişlerini açın

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Esed rejimine, Türkiye'deki depremlerden etkilenen Suriyelilere uluslararası yardımların ulaştırılması için sınır geçişlerini açma çağrısı yaptı.

AA10 Şubat 2023 Cuma 11:55 - Güncelleme:
ABD'den Esed rejimine çağrı: Sınır geçişlerini açın
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Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki depremlerin Türkiye ve Suriye'de milyonlarca insanı etkilediğini belirterek depremin ardından saatler içinde ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla federal kurumların yardım faaliyetlerini seferber ettiğini vurguladı.

Pazartesi gününden bu yana yüzlerce ABD'li personelin deprem bölgesine gittiğini ve 85 milyon dolarlık insani yardım duyurduklarını aktaran Blinken, "(Cilvegözü üzerinden) Babülhava geçişinden ilk BM yardım konvoyunun geçtiği haberlerini de memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken, "Esed rejimini, tüm sınırlarından yardımların geçmesine izin vermeye, depremden etkilenen tüm bölgelere yardım dağıtımına müsaade etmeye ve istisna gözetmeksizin ihtiyacı olan tüm Suriyelileri insani yardımların ulaşmasına izin vermeye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

ABD'nin hem Türkiye'de hem de Suriye'de depremden etkilenenler için elinden geleni yapacağına dikkati çeken Blinken, "ABD, Türkiye ve Suriye halkını desteklemeyi sürdürecektir. Bu ihtiyaç zamanında uluslararası ortaklarımızın desteğini memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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