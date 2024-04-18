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Dünya

ABD'den Filistin kararı

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğini öngören karar tasarısına 'hayır' diyeceklerini duyurdu.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 22:18 - Güncelleme:
ABD'den Filistin kararı
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde, Filistin'in BM'ye tam üyeliğiyle ilgili tasarı hakkındaki pozisyonlarını değerlendirdi.

Patel, "Filistin'in devlet olmasına giden en hızlı yolun, ABD'nin de desteğiyle, İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki doğrudan görüşmeler olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Cezayir'in sunduğu ve Filistin'in BM'ye tam üye olmasını öngören tasarı hakkında Patel, "BM Güvenlik Konseyindeki tasarıya ABD 'hayır' oyu verecek." dedi.

- FİLİSTİN'İN ÜYELİK BAŞVURUSU

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında "gözlemci statüsü" almıştı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.

BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletmişti.

BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.

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