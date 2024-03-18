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Dünya

ABD'den Gazze'ye havadan yardım! 13'üncü kez gerçekleşti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 13'üncü havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği bildirildi.

İHA18 Mart 2024 Pazartesi 01:12 - Güncelleme:
ABD'den Gazze'ye havadan yardım! 13'üncü kez gerçekleşti
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İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımlar havadan indirilmeye devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi'ne 13'üncü havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği bildirdi.

CENTCOM yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 17 Mart 2024 tarihinde saat 12.06'da (Gazze saatiyle) Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirme operasyonu gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Gazze'ye 28 binden fazla hazır gıda ve 34 bin 500 adet 5 litrelik su şişesi indirildiği belirtilerek, ABD ve diğer ülkelerle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonların insani acıları hafifletmeye yönelik olduğu ve söz konusu yardımların devam edeceği belirtildi.

  • gazze
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