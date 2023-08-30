İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2023 Çarşamba / 14 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7103
  • EURO
    29,2023
  • ALTIN
    1668.82
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Haiti'deki vatandaşlarına çağrı: Derhal ülkeyi terk edin
Dünya

ABD'den Haiti'deki vatandaşlarına çağrı: Derhal ülkeyi terk edin

ABD, kötüleşen güvenlik durumunu gerekçe göstererek Haiti'deki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri yönünde çağrı yaptı.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 22:20 - Güncelleme:
ABD'den Haiti'deki vatandaşlarına çağrı: Derhal ülkeyi terk edin
ABONE OL

ABD'nin Haiti Büyükelçiliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD vatandaşlarının özel ya da ticari ulaşım yollarını kullanmaları tavsiye edildi.

Talebin yüksek olacağı uyarısı yapılan açıklamada, "Ülkedeki mevcut güvenlik durumu ve altyapı zorlukları nedeniyle Haiti'deki ABD vatandaşlarının mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce Haiti'ye seyahat edilmemesi için uyarı yayımlamış, zorunlu olmayan Büyükelçilik personelinin ülkeden ayrılmasını talep etmişti.

Haiti'de 2023 başından bu yana çetelerin karıştığı şiddet olaylarında 2 bin 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 160 bin kişi yerinden edildi.

BM ülkede yılın ilk çeyreğinde çete şiddetinin yüzde 28 arttığını duyurmuştu.

  • Haiti güvenlik
  • ABD çağrı
  • terk etme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.