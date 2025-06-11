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Dünya

ABD'den Irak kararı! Tahliye çalışmaları başladı

Associated Press (AP) ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığının, 'bölgede huzursuzluk ihtimali' nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinde zorunlu olmayan personelini geri çekmeye başladığını yazdı. Irak yönetimi ise şu ana kadar ABD'nin diplomatik varlığına yönelik tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumunun tespit edilmediğini açıkladı.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 22:08 - Güncelleme:
ABD'den Irak kararı! Tahliye çalışmaları başladı
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AP'nin haberine göre, ABD'de ismi belirtilmeyen bazı yetkililer konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının, "bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali" nedeniyle Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını belirtti.

Bu kararın, ABD Büyükelçiliğinde çok sayıda personeli etkilemeyebileceği, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Büyükelçiliğin halihazırda sınırlı sayıda personeli bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, ayrıca Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, ABD Savunma Bakanlığının Bağdat'tan "olası bir tahliyeye" destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

IRAKLI KAYNAKLAR: ABD'NİN TAHLİYE KARARINI GEREKTİRECEK HERHANGİ BİR GÜVENLİK DURUMU TESPİT ETMEDİK

Irak yönetimi, şu ana kadar ABD'nin diplomatik varlığına yönelik tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumunun tespit edilmediğini açıkladı.

Irak resmi haber ajansı İNA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Iraklı hükümet kaynağı, ABD'nin diplomatik varlığına yönelik son tahliye ve güvenlik adımlarının yalnızca Irak'a özgü olmadığını, Orta Doğu'daki bir dizi ülkeyi kapsayan daha geniş kapsamlı bir düzenlemenin parçası olduğunu belirtti.

Iraklı kaynak ayrıca, şu ana kadar ABD'nin tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumunun Irak makamları tarafından kaydedilmediğini vurguladı.

Kaynak, "Irak'ta güvenlik açısından olumlu bir tablo söz konusu. Irak'ta görev yapan tüm Arap ve yabancı diplomatik misyonlar, yüksek düzeyde güvenlik, serbest iletişim ve etkin çalışma koşullarına sahip." ifadelerini kullandı.

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