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Dünya

ABD'den Irak'a saldırı: İran tesisleri vuruldu

Pentagon, ABD'ye ait savaş uçaklarının Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunun İran milislerine ait 3 askeri tesisi bombaladığını duyurdu.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 00:54 - Güncelleme:
ABD'den Irak'a saldırı: İran tesisleri vuruldu
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ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, ABD askeri güçlerinin Irak'ta bulunan İran destekli milis gruplara ait üç tesise saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Austin, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Biden'ın talimatıyla ABD'nin, Irak'ta İran destekli milis grupların kullandığı 3 tesisi vurduğunu duyurdu.

Saldırıları "gerekli" ve "orantılı" şekilde niteleyen Austin, "Bu saldırılar, İran destekli milislerin Irak ve Suriye'de ABD ve Koalisyon personeline yönelik bir dizi tırmandırıcı saldırıya doğrudan yanıt olarak veriliyor." ifadesini paylaştı.

Austin, ABD'nin çıkarlarını savunmak için gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini belirterek, bölgedeki çatışmaları tırmandırmaya çalışmadıklarını öne sürdü ve İran destekli saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

IRAK YEREL BASINI SALDIRILARIN HAŞDİ ŞABİ'YE DÜZENLENDİĞİNİ BİLDİRDİ

Irak Yerel basınında çıkan haberlere göre, ABD'ye ait uçaklar, Babil'in Curf el-Sahar bölgesinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait askeri fakülteyi bombaladı.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öne sürüldü.

Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

  • Irak
  • saldırı
  • Haşdi Şabi

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