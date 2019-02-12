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ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Irak'a önceden duyurulmamış sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Shanahan Irak'ta ABD'li askeri yetkililer ve Irak Başbakanı ile görüşecek.

  • star.com.tr
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ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Irak'ın başkenti Bağdat'a önceden duyurulmamış süpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Shanahan'ın Irak'taki ABD'li askeri yetkililer ve Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüşmesi bekleniyor.

Reuters'da yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Shanahan'ın burada Irak'ın egemenliğinin önemini vurgulayacağı, ABD'li komutanlarla beraber ülkedeki ABD birliklerinin geleceği ve Suriye'den çekilme sürecini tartışacağı belirtildi.

Shanahan'ın ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'taki Amerikan askerlerini "İran'ı izlemek" için tutmak istediğine dair yaptığı ve Iraklı siyasilerden büyük tepki çeken açıklamalarından sonra gelmesi bakımından büyük önem taşıyor. 

Irak'a ziyareti öncesi uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve Irak hükümetinin davetiyle Irak'ta olduklarının altını çizen Shanahan, "Endişelerini  ilk elden duymak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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