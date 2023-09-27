ABD Dýþiþleri Bakanlýðýnýn yayýnlanan basýn açýklamasýna göre, Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Matthew Miller, baþkent Washington'da düzenlediði basýn toplantýsýnda gazetecilerin sorularýný cevapladý.

Japonya'nýn Ýran ile nükleer anlaþmayý canlandýrmak için yeni bir plan sunduðuna dair Tahran yönetiminin açýklamasýnýn sorulmasý üzerine Miller, "Bu özel giriþim hakkýnda bilgi sahibi deðilim. Daha önce de söylediðimiz gibi Ýran'ýn hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasýný saðlamanýn en iyi yolunun diplomasi olduðuna inanýyoruz. Bu konumumuz deðiþmedi." ifadelerini kullandý.

Ýran'ýn nükleer programýna dair endiþelere "diplomasiyle" yanýt vereceklerini dile getiren Miller, "Ýran da bu konuda tansiyonu düþürmek ve diplomasiye alan açmak istiyorsa gerginliði azaltýcý adýmlar atmalýdýr." dedi.

ABD'li Sözcü, Ýran'ýn Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansýnýn (UAEA) faaliyetlerini engelleyecek adýmlar attýðýný iddia ederek, "Son birkaç hafta içinde Ýran'ýn, UAEA'nýn çalýþmalarýný baltalayacak adýmlar attýðýný gördük. Ýran, gerilimi azaltýcý adýmlar atma konusunda gerçekten ciddiyse de yapabileceði ilk þey, UAEA ile iþbirliði yapmak olacaktýr." deðerlendirmesinde bulundu.

Ýran ile Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Ýngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasýnda 2015'te yaptýrýmlarýn kaldýrýlmasý karþýlýðýnda Tahran'ýn nükleer faaliyetlerinin düzenlendiði ve denetim altýna alýndýðý bir anlaþma imzalanmýþtý.

ABD'nin 2018'de anlaþmadan tek taraflý çekilmesinden bir yýl sonra anlaþmadaki taahhütlerini durduran Ýran, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastý sonrasýnda Aralýk 2020'de Meclis tarafýndan çýkarýlan yasa kapsamýnda ilk olarak Natanz'da Nisan 2021'de yüzde 60 saflýkta uranyum zenginleþtirdiðini duyurmuþtu. Ýran, daha sonraki süreçlerde de bazý nükleer tesislerdeki gözlem kameralarýný kaldýrmýþtý.

Ýran, son olarak UAEA Yönetim Kurulunda aleyhindeki açýklamalara tepki olarak UAEA ile Güvenlik Denetimi Anlaþmasý kapsamýnda ülkede gözlem ve doðrulama faaliyetlerinde bulunan bazý Ajans müfettiþlerinin izinlerini iptal etmiþti.

Öte yandan Ýran Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Japonya'nýn Kyodo Haber Ajansýna yaptýðý açýklamada, 2015'te imzalanan ancak ABD'nin tek taraflý olarak çekilmesinin ardýndan fiilen yürürlükten kalkan nükleer anlaþmanýn yeniden canlandýrýlmasý için Japonya tarafýndan bir plan sunulduðunu açýklamýþtý.