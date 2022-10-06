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Dünya

ABD'den İran'ın içişleri ile iletişim bakanlarına yaptırım

ABD yönetimi, İran'daki protestolarda göstericilere yönelik şiddet uygulandığı gerekçesiyle, İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi ile İran İletişim Bakanı Eisa Zarepour'un da aralarında bulunduğu 7 üst düzey yetkiliye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

AA6 Ekim 2022 Perşembe 20:48 - Güncelleme:
ABD'den İran'ın içişleri ile iletişim bakanlarına yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, uygunsuz başörtü taktığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından İran'da internetin kesilmesinden ve barışçıl protestolara yönelik şiddetten sorumlu yetkililerin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) aralarında İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi ile İletişim Bakanı Eisa Zarepour'un da bulunduğu 7 hükümet ve güvenlik yetkilisinin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

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