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Dünya

ABD'den İsrail'e 'vizesiz seyahat imkanı' iddiası

ABD'nin İsrail vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı tanıyacağı iddia edildi.

AA24 Eylül 2023 Pazar 18:22 - Güncelleme:
ABD'den İsrail'e 'vizesiz seyahat imkanı' iddiası
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ABD yönetiminin, İsrail vatandaşlarına ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanımaya hazırlandığı öne sürüldü.

İsmini vermek istemeyen 5 ABD'li yetkili, The Associated Press'e, İsrail vatandaşlarına yönelik vize uygulamasındaki değişikliğe ilişkin demeç verdi.

Yetkililer, İsrail'in ABD İç Güvenlik Bakanlığınca yürütülen 40 ülkenin vatandaşlarının üç ay süreyle vizesiz olarak ülkeye seyahat etmelerine imkan tanıyan Vize Muafiyet Programına dahil olması için son tarihin 30 Eylül olduğunu söyledi.

Bu tarihin, ABD'de federal bütçe yılının son gününe denk geldiğini ve vize muafiyetinin gelecek yıl geçerli olması için başvurunun bu tarihten önce yapılması gerektiğini ifade eden yetkililer, bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanıyacağını ileri sürdü.

Yetkililer, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın resmi duyuruyu 28 Eylül'de yapacağını dile getirdi.

İsrail'in resmi olarak Vize Muafiyet Programına dahil olması durumunda İsrail vatandaşlarının sadece Seyahat İzni Elektronik Sistemine kayıt yaparak, ABD'yi 90 güne kadar vizesiz olarak iş veya tatil amaçlı ziyaret edebileceği belirtiliyor.

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