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Dünya

ABD'den İsrail'e yalanlama: Mısır'ın 3 gün önce uyardığını biliyoruz

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır'ın Hamas'ın saldırılarından 3 gün önce İsrail'i uyardığını belirterek, 'Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz' dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Mısır uyarılarına yönelik haberleri yalanlamıştı.

IHA12 Ekim 2023 Perşembe 07:39 - Güncelleme:
ABD'den İsrail'e yalanlama: Mısır'ın 3 gün önce uyardığını biliyoruz
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İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 5'inci gününe girerken, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır'ın saldırılar konusunda İsrail'i uyardığını açıkladı. McCaul, "Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama bir uyarı verildi. Sanırım sorun hangi seviyede olduğuydu" dedi.

NETANYAHU, MISIR UYARILARINA YÖNELİK HABERLERİ YALANLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Mısır'ın saldırıdan önce İsrail'i uyardığı yönündeki haberlere değinmiş, söz konusu haberleri yalanlayarak böyle bir uyarının olmadığını belirtmişti.

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