İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6326
  • EURO
    31,1781
  • ALTIN
    1806.51
  • BIST100
    7671.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den İsrail'in katliamlarını meşrulaştırma çabası: Hamas'ın ''hastane tünellerine saklandığı'' iddia edildi
Dünya

ABD'den İsrail'in katliamlarını meşrulaştırma çabası: Hamas'ın ''hastane tünellerine saklandığı'' iddia edildi

Beyaz Saray, Hamas'ın Gazze'deki hastanelerin altındaki tünellerde saklandığını iddia ederek, işgalci İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarına kılıf aradı.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 00:32 - Güncelleme:
ABD'den İsrail'in katliamlarını meşrulaştırma çabası: Hamas'ın ''hastane tünellerine saklandığı'' iddia edildi
ABONE OL

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürdü.

Basına demeç veren Kirby, Hamas'ın Gazze'deki bazı hastaneleri kullandığına ilişkin iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

İDDİANIN KAYNAKLARI AÇIKLANAMADI

Kirby, farklı kaynaklardan, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde bazı hastaneleri ve "altındaki tünelleri" saklanmak ve askeri operasyonlarını yürütmek için kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürdü.

Kirby, söz konusu istihbarata göre Gazze'de aralarında Şifa Hastanesi'nin de bulunduğu bazı hastanelerin Hamas tarafından "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak" amacıyla kullanıldığını savundu.

Hastanelere havadan saldırıda bulunulmasını desteklemediklerini söyleyen Kirby, "Hastaneler ve hastalar korunmalıdır. Masum, çaresiz ve hasta insanların sadece hak ettikleri tedaviyi almaya çalıştıkları hastanede çıkan bir çatışma görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.