İsrail'in katliamları altındaki Gazze'de kalıcı ateşkese destek ABD'de gün geçtikçe artıyor. ABD'de yapılan bir ankete göre, seçmenlerin büyük çoğunluğu Gazze'de kalıcı ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterirken, ABD'nin daha fazla insani yardım göndermesi gerektiğini belirtti. Yapılan ankette ortaya çıkan sonuçlara göre, her 10 seçmenden 7'si ABD'nin Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısını desteklediğini vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılara destek gün geçtikçe azalırken, ABD'li seçmenlerin "İsrail Gazze'de soykırım yapıyor" düşüncesi de her geçen gün daha çok destek buluyor.

ABD'NİN İSRAİL'E SİLAH YARDIMINA TEPKİLER BÜYÜYOR!

Ankette ABD'li seçmenlere yöneltilen "ABD'nin İsrail'e silah yardımında bulunmasını destekliyor musunuz?" sorusuna gelen cevaplar ise, İsrail'in her geçen gün destek kaybettiğinin bir göstergesi oldu. Seçmenlerin büyük çoğunluğu, İsrail'e gönderilen silahları ve milyarlarca dolar bütçeyi onaylamadığını belirtti. Bununla birlikte seçmenlerin 3'te birinden fazlası, İsrail'e yapılan yardımların azaltılması gerektiği görüşünde.

ABD HALKI "İNSANİ YARDIMLARA DEVAM" DEDİ

Yapılan anket kapsamında seçmelere yöneltilen "ABD'nin Gazze'ye ve Ukrayna'ya insani yardımda bulunmasını destekliyor musunuz?" sorusuna gelen cevaplara göre, ABD halkı insani yardımların sürmesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca seçmenlerin büyük çoğunluğu, insani yardımları engellediği sürece İsrail'e yapılan yardımların askıya alınması ve yaptırım uygulanması gerektiğini düşünüyor. Önceki aylarda İsrail'e olan askeri ve maddi desteği haklı bulan ABD'liler, soykırım iddialarının güçlenmesi ve sivil kayıplarının 35 binin üzerine çıkmasıyla birlikte İsrail'e olan desteğin askıya alınması gerektiğini ve Gazze'de kalıcı ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini düşünüyor.