ABD’den kukla lidere darbe kursu! 

ABD ve Latin Amerika’daki işbirlikçilerinin desteğiyle, Maduro iktidarını devirmek için, kendisini Venezuela’nın ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido’nun CIA tarafından kullanılma hikayesinin detayları belli oldu. Venezuela’nın Moskova Büyükelçisi Carlos Raphael Faria Tortosa, ABD’nin Guaido’yu daha 10 yıl önce tarafına çektiğini ve Beyaz Saray destekli renkli devrimlerin perde arkasındaki Otpor örgütü tarafından eğitildiğini söyledi.

‘ONUN ZAMANI GELDİ’

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde katıldığı bir programda konuşan Tortosa, “Elimizdeki bilgiye göre daha önce hiç kimsenin bilmediği milletvekili Guaido, henüz iktidar karşıtı öğrenci eylemlerine öncülük ederken ABD tarafından 10 yıl önce görevlendirildi” dedi. Tortosa, “Belki de biliyorsunuz, onu eğitim için Sırbistan’a gönderdiler” ifadeleriyle kukla muhalifin Gezi kalkışmasının da mimarlarından Sırp Otpor örgütünden ‘darbe senaryosu’ dersi aldığını dile getirdi. Darbe sürecine dair senaryoların Guaido’nun Otpor’la iletime geçtikten sonra şekillendiğine işaret eden Venezuelalı elçi, “Onun hazır olduğu zaman geldi, hazır olduğu söyleniyor fakat ABD’nin verdiği bu görev için kesinlikle hazır değil. Guaido sadece bir kukla, ABD’nin arkasında durup konuşması için orada bulunuyor” ifadelerini kullandı.

‘YARDIMI İŞGAL İZLEYECEK’

Kukla liderin ABD’nin gönderdiği insani yardımı ülkeye sokma talebinin de masum olmadığını vurgulayan Tortosa, “Amerikan kargosu, peşini askeri işgalin izleyeceği bir tuzak” diye konuştu. Öte yandan, Venezuela’da önceki gün Maduro’ya karşı düzenlenen mitingde konuşan Guaido, insani yardımların 23 Şubat’ta ülkeye sokulacağını ve halka ulaştırılacağını söyledi. Amerikan kargolarının dağıtılması için sokakları karıştıracaklarını kaydeden kukla lider, taraftarlarından karavanlarla sınıra gitmek için hazırlık yapmalarını istedi.

Lavrov’dan Pompeo’ya Maduro telefonuRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela’nın içişlerine yönelik müdahaleler konusunda uyarıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Moskova yönetiminin, BM nezdinde konuya ilişkin görüşmelere hazır olduğunu teyit eden Lavrov, Washington’ın Maduro iktidarına yönelik yaptırımları sertleştirmeye yönelik planlarını eleştirdi.

Otpor nedir?

Sırbistan’da Slobodan Miloseviç iktidarına karşı 1998’de kurulan ve ‘direniş’ anlamına gelen Otpor, sokak gösterilerini örgütleme halkı galeyana getirerek ABD destekli darbe süreçlerini hazırlayan örgüt olarak biliniyor. İlk sınavından Sırbistan’da Miloseviç’i düşürerek başarılı bir şekilde geçen Otpor’un, Gürcistan, Ukrayna ve Gezi kalkışmasında da aktif rol oynadığı belirtiliyor. ABD’li milyarder George Soros’un tüm dünyaya yayılan Açık Toplum Vakıfları tarafından finanse edilen örgüt, sosyal medya örgütlenmeleriyle başlayarak kitlesel gibi gösterilen sokak eylemleriyle hedef alınan yönetimlere karşı ‘darbe’ stratejileri üretiyor.