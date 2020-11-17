star.com.tr 17 Kasım 2020 Salı 20:14 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 20:14

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore tarafından geliştirilmiş olan Kıtalararası Balistik Füzeleri (ICBM) taklit etmesi için tasarlanan bir füzenin ABD'nin deniz tabanlı füze savunma sistemi için yaptığı türünün ilk örneği olan son testte başarıyla yakalanıp imha edildiği bildirildi.

Hawaii açıklarında faal olan Aegis Balistik Füze Savunması (BMD) Sistemiyle donatılmış bir muhribin, salı günü Marshall Adaları'ndan fırlatılan hedefine, Raytheon Technologies tarafından üretilen Block II model Standard Missile-3 füzesi ile ateş ettiği belirtildi.

Füze Savunma Ajansı (MDA) direktörü Amir Yardımcısı Jon Hill, "Bu, Aegis BMD SM-3 Blok II programı için inanılmaz bir başarı ve kritik bir dönüm noktasıydı." dedi.

ICBM'in başarıyla durdurulması ile birlikte, Kuzey Kore’den gelebilecek olası ICBM’leri durdurabilecek bir donanma silahının, Biden yönetimi süresince yeni önleme ile donatılmış ABD 7'inci filosu tarafından kullanımına başlanabileceği üzerinde duruluyor.

Salı günü gerçekleştirilen testte kullanılan füzenin, daha uzun bir menzile, motora ve daha hassas bir hedef bulma teknolojisi ile birlikte geliştirilmiş bir savaş başlığına sahip olduğu bildirildi. Test edilen füze şimdiye kadar hiçbir ABD donanmasındaki gemiye kurulmazken daha önce Aegis muhripleri tarafından taşınan füzelere kıyasla daha geniş savunma kapsamı sunuyor.

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