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Dünya

ABD'den Kuzey Kore'ye suçlama

ABD yönetimi, Kuzey Kore'yi Rusya'ya balistik füze ve füze rampaları temin etmekle suçlayarak, söz konusu füzelerden bazılarının Moskova tarafından Ukrayna'ya fırlatıldığını iddia etti.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 21:56 - Güncelleme:
ABD'den Kuzey Kore'ye suçlama
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, son dönemdeki Rusya-Kuzey Kore yakınlaşmasını değerlendirdi.

Kirby, ABD'nin yaptırımları sonrasında silah ve mühimmat temini noktasında Rusya'nın alanının daraldığını ve bunun üzerine Moskova'nın bölgedeki ortaklarıyla daha fazla askeri işbirliği arayışına girdiğini ifade etti.

Kuzey Kore'yi bu süreçte Rusya'ya balistik füze sağlamakla suçlayan Kirby, "Elimizdeki bilgiler, Demokratik Kore Cumhuriyeti'nin yakın zaman önce Rusya'ya balistik füzeler ve füze rampaları temin ettiğini gösteriyor. Rus güçleri de 30 Aralık 2023'te bu Kuzey Kore füzelerinden en az birini Ukrayna'ya attılar." şeklinde konuştu.

Kirby, 2 Ocak'ta Rusya'nın daha fazla sayıda Kuzey Kore menşeli füzeyi Ukrayna'ya fırlattığını tespit ettiklerini, bu süreci yakından izlediklerini söyledi.

Söz konusu balistik füzelerin yaklaşık 900 kilometre menzile sahip olduğunu kaydeden Kirby, Moskova'nın bundan sonra daha fazla Kuzey Kore füzesi kullanmasını beklediklerini belirtti.

- İran da ABD'nin radarında

Öte yandan Kirby, Moskova'nın Tahran yönetiminden de balistik füze temin etmek istediğini, bu yönde görüşmeler yaptığını ancak şu ana kadar İran'ın Rusya'ya balistik füze temin ettiği yönünde bir bilgiye sahip olmadıklarını dile getirdi.

Kirby, geçen aralık ayında İran güçlerinin bir Rus heyetine İran'ın bir bölgesinde balistik füzelerle ilgili sunum yaptığını da öne sürdü.

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