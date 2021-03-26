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Dünya

ABD'den Mısır'a yardım teklifi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan 'The Ever Given' isimli yük gemisine ilişkin Mısır'a yardım teklif ettiklerini açıkladı.

AA26 Mart 2021 Cuma 20:50 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 20:50
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Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemiye ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Psaki, "Mısırlı yetkililer, gemiyi mümkün olan en kısa zamanda oradan çıkarmak ve kanal trafiğini için çalışıyor. Sürekli diplomatik diyaloğumuz kapsamında Mısır ile konuşuyoruz ve kanalın yeniden açılması için Mısırlı yetkililere yardım teklifimizi ilettik. Gemiyi çıkarma çalışmalarına nasıl en iyi desteği sağlayacağımıza yönelik Mısırlı ortaklarımızla görüşüyoruz." dedi.

Psaki, Süveyş Kanalı'nın dünya enerji piyasası açısından da çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu olayın enerji piyasaları üzerindeki potansiyel etkilerini görebiliyoruz ve bu nedenle de Mısır'a yardım önerdik." ifadesini kullandı.

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