ABD'den OPEC'in kararı sonrası dikkat çeken açıklama: Onlarla aynı saftalar

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

OPEC+ grubunun bugünkü petrol kararını değerlendiren Jean-Pierre, "Bugünkü duyurunun ardından OPEC+'ın Rusya ile aynı safta olduğu açık." dedi.

Jean-Pierre, Biden yönetiminin petrol fiyatlarını azaltmak için tüm önlemleri almaya hazır olduğunu belirterek, "Küresel ekonomi, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşıyla mücadele ediyor. Bu karar, orta ve düşük gelirli ülkeleri etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

- OPEC+ GRUBUNUN PETROL KARARI

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, bugün Viyana'da düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.