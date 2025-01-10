ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass, Ankara'daki görüşmelerinin ardından telekonferans yoluyla basın mensuplarına Türkiye ziyaretini ve Suriye ile ilgili gündemdeki konuları değerlendirdi.

Türkiye'deki temaslarının "verimli ve yapıcı" geçtiğini kaydeden Bass, görüşmelerindeki odak noktasının, "Suriye'deki geçiş sürecinin sorunsuz şekilde devam etmesi" ve bu konuda atılabilecek somut adımlar olduğunu belirtti.

Bass, Türkiye'nin terörle mücadele ve güvenlik konusundaki endişelerini anladıklarını ve bu konularda Ankara ile koordinasyon halinde çalıştıklarını vurgulayarak bölgesel istikrar konusunda iki ülkenin de hassasiyet gösterdiğini kaydetti.

"SURİYE, YABANCI TERÖRİSTLER İÇİN GÜVENLİ LİMAN OLAMAZ"

AA muhabirinin, "Suriye'deki PKK/YPG unsurlarının Suriye'den arındırılması konusunda iki ülke arasında bir uzlaşmaya varılıp varılmadığı" ile ilgili sorusuna da yanıt veren Bass, "(ABD Dışişleri) Bakan (Antony) Blinken'ın da belirttiği gibi Türkiye hükümeti ve diğer birçok hükümetle, Suriye'nin gelecekte yabancı terörist örgütler veya yabancı teröristler için güvenli bir liman olamayacağı ve olmaması gerektiği konusunda mutabıkız." ifadesini kullandı.

ABD'li diplomat, "Biz, Suriye'de bulunan herhangi bir yabancı teröristin ülkeyi terk etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kişilerin çoğunun, kendi hükümetleriyle birlikte yürütülen bir sürecin sonunda vatandaşlıklarına veya geldikleri ülkelere geri dönmeleri ve eylemlerinden dolayı adaletle yüzleşmeleri gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Bass, "yabancı teröristler" ifadesi ile tam olarak neyi kastettiğini belirtmezken bu ifadesinin Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG için de geçerli olup olmadığı konusuna değinmedi.

"TÜRKİYE'YE GÜVENLİK TEHDİDİ OLUŞTURMAMALI"

Suriye'de geçiş sürecindeki en önemli unsurun "istikrar" olduğunu dile getiren Bass, bu sürecin "Türkiye'ye bir güvenlik tehdidi oluşturmaması gerektiğini" ve bu süreçte Ankara ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bass, "Bu geçiş süreci ve yabancı teröristlerin ülkeden ayrılması konusunda birlikte çalışmamız son derece önemli. Bu sürecin Suriye'de daha fazla istikrarsızlığa neden olmamasını ve DEAŞ'ın yeniden terör faaliyetleri gerçekleştirmesine yönelik yeni fırsatlar yaratmamasını sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"ABD, SURİYE'DE DEAŞ'LA MÜCADELE İÇİN BULUNUYOR" İDDİASI

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının "DEAŞ'ın bölgesel bir tehdit olarak yeniden ortaya çıkmasını önlemek" amacına matuf olduğunu savunan ABD'li müsteşar vekili, PKK/YPG ile işbirliklerinin de "DEAŞ'la mücadele" kapsamında olduğunu söyledi.

Bass, "PKK da dahil olmak üzere yabancı terörist unsurların zaman zaman Suriye'deki durumu istismar ettiğini" ve bu durumun başta Türkiye olmak üzere, Suriye'nin komşuları için bir tehdit oluşturmaması gerektiğini belirtti.

Bass ayrıca, Suriye'deki geçiş sürecine mümkün olan destekleri vermeye çalışacaklarını, ülke genelinde güvenliği artıracak ve tüm Suriyeliler için koşulları iyileştirecek adımlar atmayı amaçladıklarını dile getirdi.