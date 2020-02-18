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Dünya

ABD'den Rus petrol şirketi Rosneft iştirakine Venezuela yaptırımı

ABD yönetimi, Venezuela'ya yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle Rus petrol şirketi Rosneft'e bağlı 'Rosneft Trading SA' adlı iştiraki yaptırım listesine aldı.

AA18 Şubat 2020 Salı19:56 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 19:56

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik attığı adımlar kapsamında, bu ülkeden petrol alan "Rosneft Trading SA" adlı şirkete ilişkin yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Pompeo, Rosneft Trading SA Yönetim Kurulu Başkanı Didier Casimiro'nun da bu şirket adına hareket ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığının Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, geçen yıl eylülde yaptığı açıklamada, Venezuela'dan petrol alan Rosneft'e yönelik yaptırım konusunu değerlendirdiklerini belirterek, "Rosneft'in yürüttüğü ticareti ve buna yönelik atılacak adımları bir noktada değerlendirmemiz gerekiyor.” ifadesini kullanmıştı.

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