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Dünya

ABD'den Rusya'daki saldırı sonrası açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Moskova'da gerçekleşen silahlı saldırıyı 'korkunç' olarak nitelendirerek, 'Şu anda bu saldırıya Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların dahli olduğuna ilişkin bir emare yok.' dedi.

AA22 Mart 2024 Cuma 23:28 - Güncelleme:
ABD'den Rusya'daki saldırı sonrası açıklama
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Kirby, günlük basın brifinginde Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce yapılan saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

John Kirby, olayın "korkunç bir silahlı saldırı" olduğunu ve saldırının kurbanlarına başsağlığı dilediklerini ancak olayla ilgili bir değerlendirme yapabilmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Saldırının Ukrayna ile bir bağlantısının olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Şu anda bu saldırıya Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların dahli olduğuna ilişkin bir emare yok, ancak haberler henüz çok yeni. Buna bakacağız, ancak daha ilk saatte bu Ukrayna ile bağlantılı gibi yanlış bir düşünceye kapılmayın." yorumunu yaptı.

Kirby ayrıca, Rusya içindeki herhangi bir siyasi motivasyon ile bu saldırıyı bağdaştırabilecek herhangi bir emare olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin bir süre önce güvenlik uyarısı yayımlamasına ilişkin soruya da yanıt veren Kirby, o güvenlik uyarısıyla bu saldırının spesifik bağlantısının olmadığını belirtti.

  • BeyazSarayUlusalGüvenlik
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