ABD’den Rusya’ya uzay için 4 milyar dolar NASA Genel Müfettişi Paul Martin’in hazırladığı raporda, “Haziran 2019 itibariyle NASA, Amerikan ve partner astronotların istasyona gidiş-dönüşü için Soyuz’larda toplam maliyeti 3.9 milyar dolar olan 70 yer satın aldı” denildi.