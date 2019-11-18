ABD’den Rusya’ya uzay için 4 milyar dolar
NASA Genel Müfettişi Paul Martin’in hazırladığı raporda, “Haziran 2019 itibariyle NASA, Amerikan ve partner astronotların istasyona gidiş-dönüşü için Soyuz’larda toplam maliyeti 3.9 milyar dolar olan 70 yer satın aldı” denildi.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nun faaliyet gösterdiği 20 yılda, Rus Soyuz ve ABD’nin uzay araçlarıyla 85 insanlı uçuşun gerçekleştiği, istasyona bugüne kadar 239 astronotun gittiği kaydedildi.
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