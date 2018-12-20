ABD, Suriye’den askerini çekiyor

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna harekat düzenleyeceğini açıklaması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 14 Aralık’taki telefon görüşmesinin ardından dün ABD’den peş peşe açıklamalar geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders “DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık” dedi. Bundan kısa bir süre sonra da ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan “Başkanlığım döneminde Suriye’de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ’ı yendik” paylaşımında bulundu.

PENTAGON DİRENDİ

Ancak ilerleyen saatlerde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yine farklı sesler yükseldi. Pentagon sözcülerinden Rob Manning, “Şu aşamada bölgede ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Daha sonra açıklama yapan diğer Pentagon Sözcüsü Dana White ise “DEAŞ karşıtı kampanyanın yeni aşamasına geçerken Suriye’den askerlerimizin eve dönüş sürecini başlattık” ifadesini kullandı. Açıklamada, yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin 60-100 gün içinde çekileceği kaydedildi. Öte yandan Manning’in yaptığı açıklama “Pentagon, Trump’ın kararına direndi” yorumlarına neden oldu.

MATTİS KOVULABİLİR

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve diğer bazı üst düzey askerler, İran ve Rusya ile ilgili stratejiler kapsamında, Suriye’den çekilmeye karşı çıkıyor. Çekilmeyi 2016 başkanlık seçimi kampanyasından beri vadeden Trump’ın daha önceki bir dizi girişimini Mattis savuşturmuştu. Ama bu kez gerekirse Mattis’i görenden almayı da değerlendiren Trump’ın dediği oldu.

İSRAİL’İ BİLGİLENDİRMİŞ

Suriyeli muhaliflerin Müzakere Komitesi üyesi Hadi el Bahra ise Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenlemeyi planlandığı harekatta istenmeyen çatışmaların önlenmesi düşüncesiyle ABD’nin çekilme sürecini başlattığını belirtti. Başbakan Netanyahu, pazartesi görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme fikrini kendisi ile paylaştığını belirtti.

RUSYA iNANMADI

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, ABD’nin Suriye’den tümüyle çekileceğine inanmadıklarını belirterek, “ABD, özel kuvvetlerini ve hava güçlerini Suriye’de bırakacaktır. Rusya da Şam’la yaptığı anlaşmalar doğrultusunda Suriye’de kalmaya devam edecek” dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise “ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrasında, ülkede siyasi çözüme ulaşma olasılığı arttı” ifadesine yer verildi.

PATRiOT SATIŞINA ONAY